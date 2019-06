Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fünf Tatverdächtige nach schwerem Diebstahl festgenommen; drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Am Samstag, 15. Juni 2019 soll eine fünfköpfige Tätergruppe gegen 00.48 Uhr mit einem Kleintransporter von der Straße Mittelwand an die Rückseite eines Firmengeländes herangefahren sein. Im weiteren Verlauf sollen sie einen Zaun aufgeschnitten und Plastikstiegen im Wert von etwa 8000 Euro entwendet haben. Anschließend flüchteten die bis dahin unbekannten Täter in Richtung Cloppenburg. Hier konnten sie im Rahmen der Fahndung durch eingesetzte Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Die fünf Tatverdächtigen, alles rumänische Mitbürger im Alter zwischen 20 und 46 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Noch am selben Tag stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg, wegen des dringenden Tatverdachts des schweren bandenmäßigen Diebstahls, einen Antrag auf Haftbefehl. Nach der Vorführung erließ das Amtsgericht Vechta gegen drei der fünf Tatverdächtigen Haftbefehle. Die anderen beiden Tatverdächtigen mussten aufgrund fehlender Haftgründe entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lohne/Kroge - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person (NACHTRAGSMELDUNG)

Wie bereits berichtet, befuhr eine 80-jährige Lohnerin am Samstag, 15. Juni 2019, 18.45 Uhr, mit ihrem Pedelec den Radweg der Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Ein 72-jähriger aus Hamburg befuhr mit seinem Pkw VW Passat parallel zum Radweg die Diepholzer Straße in gleicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 35 fuhr die 80-jährige unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte das Vorderrad des Pedelec. Hierdurch kam die Fahrradfahrerin zu Fall. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik geflogen. Am 17. Juni 2019 erlag die 80-Jährige in den frühen Morgenstunden ihren schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten wurden die Diepholzer Straße für etwa 1 ½ Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 14. Juni 2019, 13.00 Uhr, bis Montag, 17. Juni 2019, 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen VEC-YO 96 eines BMW. Dieser war im genannten Tatzeitraum beim Motorpark an der Von-Siemens-Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am 17. Juni 2019 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Wöstendöllen ein. Entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 17. Juni 2019 befuhren ein 68-jähriger Vechtaer und ein 64-jähriger Bakumer in genannter Reihenfolge gegen 13.02 Uhr jeweils rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Sache machen, sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen. Angaben zu entstandenen Sachschäden liegen nicht vor.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. Juni 2019 befuhr ein 60-jähriger Bührener gegen 13.15 Uhr mit seinem Audi die Schwichteler Straße in Richtung Schwichteler und beabsichtigte nach links in die gleichnamige Einmündung abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 23-jährigen Cloppenburger, der mit seinem BMW die Schwichteler Straße in Richtung Langförden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige leicht verletzt wurde. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Goldenstedt - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. Juni 2019 befuhren ein 41-jähriger Goldenstedter und ein 21-jähriger Goldenstedter in genannter Reihenfolge gegen 18.28 Uhr die Langfördener Straße in Richtung Ortskern. Als der 41-Jährige auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, bemerkte der 21-Jährige dies zu spät. Es kam zum sog. Auffahrunfall, bei dem der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

