POL-HWI: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Boltenhagen (ots) - Am frühen Abend des 06. September ereignete sich in Boltenhagen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 65-jähriger Mann die dortige Ostseeallee mit seinem Elektrofahrrad. Als dann eine 83-jährige Frau mit ihrem Rad zwischen parkenden Autos auf die Straße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß. Während sich der 65-Jährige leicht verletzte, zog sich die 83-jährige Niederländerin schwere Verletzungen zu. Ein RTW brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden betrug 200 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell