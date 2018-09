POL-HWI: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Lischow (ots) - Gestern, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 105 am Abzweig nach Lischow. Ein Skoda der in Richtung Rostock unterwegs war, verringerte dort seine Geschwindigkeit und hielt an, um links abzubiegen. Der ihm folgende VW Golf tat es ihm gleich. Das dritte Fahrzeug, ein Ford, bemerkte die Stehenden offenkundig zu spät und fuhr auf. Dabei schob er den VW auf den Skoda, so dass alle drei Pkw Beschädigungen davon trugen. Zwei Fahrzeuginsassen mussten leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden betrug ca. 10.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell