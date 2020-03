Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Königstraße, 2.3.2020, 17.00 Uhr Ladendiebstahl geklärt und Tatverdächtiger festgenommen

Landau (ots)

Ein bereits am 30.1.2020 begangener Diebstahl von 4 Kleidungsstücken im Wert von 650.--EUR in einem Kaufhaus in Landau konnte gestern um 17.00 Uhr geklärt werden. Ein Ladendetektiv des Kaufhauses erkannte den Täter des Ladendiebstahls beim Betreten des gleichen Kaufhauses. Ermittlungen bestätigten dies. Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung in Zimmer des 23-jähigen Täters in einer Stadt in Südhessen wurde durchgeführt. Hier fanden Beamten der zuständigen Polizei Diebesgut aus der Tat vom 30.1.2020.

