Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - LG4 - PKW aus Kurve geflogen

1 Person eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Um 13:27 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - PKW aus Kurve geflogen / 1 Person eingeklemmt" per Meldeempfänger zum Nordlippering / Kreisverkehr in Werne Holthausen alarmiert. Es wurde gemeldet, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der Nordlippestraße / Höhe Brücke Stiegenkamp gekommen war. Bereits auf der Anfahrt wurde über Funk der Einsatztort durch den zuerst eintreffenden Einsatzleiter und Leiter der Wehr Thomas Temmann korrigiert. Glücklicherweise wurde keine Person eingeklemmt, so dass nur der Rüstwagen und der Einsatzleitwagen zur Einsatzstelle durchfuhren mussten. Alle weiteren Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Der Rettungsdienst aus Werne versorgte eine leicht verletzte Person.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz mittels Feuerlöscher sicher. Da keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr einzuleiten waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Werne, der Rettungsdienst, der Notarzt aus Werne, sowie die Polizei. Der Nordlippering / Kreisverkehr Eichenbusch war für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt. Einsatzende konnte der Leitstelle um 14:15 Uhr mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell