Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Kroate mit 1150 Gramm Kokain im Wert von 87.000 Euro auf der A 61 bei Mönchengladbach festgenommen

Mönchengladbach - Holt (ots)

Am Montagnachmittag, 4. März 2019 um 14:30 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 61 bei Mönchengladbach- Holt einen 37-Jährigen Kroaten in einem Mercedes mit österreichischer Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten im Bereich des Handschuhfaches fest. Bei der genaueren Nachschau konnten anschließend 1150 Gramm Kokain im Wert von 87.000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Nach erfolgter Festnahme vor Ort hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Beschuldigten, welcher sich aufgrund dessen nunmehr in Untersuchungshaft befindet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell