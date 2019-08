Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Stallgebäude

Zwischen Freitag, den 16.August 2019, gegen 08.00 Uhr und Mittwoch, den 21.August 2019, um 12.00 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Stallgebäude am Doktorskamp durch bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug und ein weißes Motorrad der Marke Honda mit dem Kennzeichen CLP-H 124 entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, den 19.August 2019, gegen 17.00 Uhr und Donnerstag, den 22.August 2019, um 10.00 Uhr kam es in der Waldsiedlung zu einem Diebstahl aus PKW. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den PKW der Geschädigten ein und entwendeten neben Bargeld, ein Navigationsgerät und zwei DVD-Player. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Barßel - Brand eines Radladers

Am Donnerstag, den 22.August 2019, gegen 15.17 Uhr geriet in der Schleusenstraße ein Radlader aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel konnte der Brand gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 22.August 2019, gegen 21.45 Uhr kam es in der Kettelerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW, VW die Kettelerstraße und kollidierte dabei mit einem linksseitig geparkten PKW, Mitsubishi. Der Fahrzeugführer setzte zunächst seine Fahrt fort, verließ dann seinen Wagen und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung nach dem Fahrzeugführer lief ergebnislos. Der VW wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

