Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem Flugzeugabsturz am Donnerstag (22.08.2019) in Steinfeld (Landkreis Vechta) wurde eine Person tödlich verletzt. Ein Zeuge hatte gegen 13.10 Uhr den Absturz auf ein Maisfeld bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese trafen kurze Zeit später an der Unglücksstelle ein, konnten den Piloten, der alleine unterwegs war, nicht mehr helfen. Er verstarb bei diesem Unglück. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 72-jährige Pilot aus Vechta kurz vorher mit seiner einmotorigen Maschine auf dem Flugplatz Diepholz gestartet. Bei dem Aufprall wurde das Flugzeug total zerstört. Die Absturzstelle liegt etwa 300 Meter von einer Gemeindestraße entfernt. Wohnhäuser und andere Gebäude waren nicht gefährdet. Ermittler der Polizei Cloppenburg und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) nahmen noch vor Ort die Ermittlungen auf. Die Absturzursache ist bislang unbekannt. Das betroffene Maifeld wurde während der Bergungs- und Untersuchungsmaßnahmen gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr Steinfeld mit vier Einsatzfahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften zur Unfallglücksstelle entsandt.

