POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Vechta / Stoppelmarkt - Diebstahl von Anhängerkennzeichen

In der Zeit von Donnerstag, den 15.August 2019, um 12.00 Uhr bis Mittwoch, den 21.08.2019, gegen 08.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Stoppelmarktes das amtliche Kennzeichen (VEC-M 127) des Kassenhäuschens eines Schaustelleranhängers entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Mähroboters

In der Zeit zwischen Samstag, den 17.August 2019, gegen 09.00 Uhr bis Mittwoch, den 21.August 2019, um 12.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in den Garten eines Wohnhauses an der Holtruper Straße und entwendeten dort einen Mähroboter der Marke Husqvarna - automower 265 ACX. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, den 21.August 2019, um 17.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, in der Falkenrotter Straße, ein Mobiltelefon der Marke Apple iPhone XR, welches auf dem Terminal eines Geldinstitutes abgelegt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta / Stoppelmarkt - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit zwischen Dienstag, den 20.August 2019, gegen 22.00 Uhr bis Mittwoch, 21.August, gegen 03.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, in der Straße Wiehenkamp, ein Herrenfahrrad/Pedelec der Marke E-Bike S 003. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Sonntag, den 18.August 2019, zwischen 15.00 Uhr und 17.15 Uhr hatte ein 63-jähriger aus Bakum seinen Pkw der Marke "Toyota" am rechten Fahrbahnrand in der Straße "In der Wiek" in Dinklage abgestellt. Nachdem er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass zwei Kratzer am Fahrzeug vorhanden waren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) in Verbindung zu setzen.

