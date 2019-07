POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rauchmelder verhindert Schlimmeres +++ Motorradreifen zerstochen +++ Zeugen nach Diebstahl von Baustelle gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Brake. In der Nacht zu Montag, gegen 00.02 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Butjadinger Straße in Brake durch das laute Geräusch eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Umgehend alarmierte sie die Polizei, die kurz darauf im Nachbargebäude Rauch aus einer Wohnung wahrnahm. Vorsorglich wurde zunächst das gesamte Haus evakuiert. Durch die ebenfalls eingetroffenen Feuerwehren aus Brake konnte schließlich Schlimmeres verhindert werden: Ein auf dem Herd befindlicher Gegenstand hatte angefangen zu brennen und konnte gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstanden ist.

Brake. Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand den Hinterreifen eines in einem Carport in der Zeisigstraße geparkten Motorrades beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 27.07.19, ab ca. 21:30 Uhr, bis Sonntag, 28.07.2019, bis ca. 17:30 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401-935-0 in Verbindung zu setzen.

Berne. Auf einer Baustelle am Kindergarten in der Kinnerpadd haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von einem dort abgestellten Kleinbagger einen sogenannten "Tiefenlöffel" mit der dazugehörigen Schnellwechselvorrichtung entwendet. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl gegen 7 Uhr festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

