POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw ausgebrannt

Delmenhorst (ots)

Phiesewarden. Am Sonntagabend ist vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Pkw in der Burgstraße in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Der Renault der 40-jährigen Besitzerin stand auf dem Grundstück ihres Wohnhauses und fing gegen 21:45 Uhr Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr Phiesewarden, die mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Personen ausgerückt war, gelöscht.

