Emstek/Halen - Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwoch, 21. August 2019, 15.17 Uhr und Donnerstag, 22. August 2019, 06.00 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter auf ein Betriebsgelände an der Soestenstraße und entwendete etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank eines LKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. August 2019, wurde um 17.47 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Syke im dornkamp kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht über einen gültigen Führerschein verfügt. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. August 2019, kam es um 17.00 Uhr an der Kreuzung der Cloppenburger Straße zur Beverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Sögel eine rote Ampel und stieß anschließend mit dem Lkw eines 43-jährigen Slowenen zusammen. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Cloppenburg - Unfall mit Fahrradfahrer, Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. August 2019, kam es um 17.35 Uhr in der Fußgängerzone, Lange Straße, zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 4-jährigen Mädchen. Der Radfahrer touchierte beim Vorbeifahren das Mädchen, das hierdurch zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er wird etwa 170 cm groß mit braunen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Außerdem soll er am rechten Handgelenk eine Armkette getragen haben. Er sei anschließend durch die Passage Wallhalla geflüchtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

