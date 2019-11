FW-WRN: FEUER_1 - LZ3 - brennt PKW

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 03:20 Uhr wurde per digitalem Meldeempfänger der Löschzug 3 Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne in die Graf-von-Westerholt-Straße in Werne-Stockum zu einem vermuteten PKW Brand alarmiert. Gemeldet wurde unter dem Einsatzstichwort: "FEUER_1_B "PKW Brand ?"

Bei der Anfahrt war die Rauchentwicklung inklusive Feuerschein von weitem zu sehen. Zum Glück stand der brennende PKW auf einem Parkplatz weit genug von der nächsten Wohnbebauung entfernt.

Demnach beschränkte sich der Löscheinsatz nur auf den PKW. Es waren zweit Trupps unter Atemschutz mit Wasser und Schaumrohr im Einsatz. Es waren 3 Fahrzeuge [3-HLF20-1, 3-LF20-1, 3-GW-Öl-1] mit 19 Kameraden sowie einem RTW und der Polizei aus Werne am Einsatz beteiligt. Um 04:45 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

