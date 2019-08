Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radlader ohne Führerschein gefahren

Borken (ots)

Ohne Führerschein ist ein Jugendlicher am Mittwoch in Borken mit einem Radlader unterwegs gewesen. Zeugen hatten beobachtet, wie das Fahrzeug gegen 20.10 Uhr über den Dülmener Weg fuhr - offensichtlich nicht gerade in unauffälliger Weise: Der Radlader soll beim Wenden über mehrere Grünflächen gefahren sein. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen 17-Jährigen, der hinter dem Steuer saß. Der Borkener konnte allerdings keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten fertigten eine Anzeige; auch der Halter des Fahrzeugs muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell