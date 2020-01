Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: VW Passat beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Verursacher beschädigten einen VW Passat, der am Sonntag, 12. Januar 2020, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Fabrikhof abgestellt war. Es wurden der rechte Außenspiegel beschädigt sowie der Lack auf beiden Seiten des Pkw zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00047357).

