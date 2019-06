Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Garten mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits zum fünften Mal machten sich vermutlich mehrere Täter im Garten eines Kleingärtners am Hubberweg zu schaffen. Die Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt auf das Grundstück, indem sie das Schloss des Gartentores aufbrachen. Schon auf dem Weg zum Tor wurde ein hölzernes Treppengeländer aus dem Boden gerissen. Im Garten wurden dann nicht nur diverse Pflanzen mutwillig niedergetreten, sondern auch ein Baum massiv beschädigt, ein Ast abgesägt und zu guter Letzt noch die Gartenmöbel mit ca. 100 Kg Holz auf zwei Feuerstellen verteilt und angezündet. In das Feuer warfen die Unbekannten dann Teile des Baums, Pflanzenreste und diverse Gartenwerkzeuge. Anschließend wurde das Feuer abgelöscht oder zumindest kontrolliert niedergebrannt, sodass dieses nicht weiter übergreifen konnte. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 EUR. Bei dem Gartengrundstück im Gewann Hubberg, war dies bereits der insgesamt fünfte Vorfall dieser Art. Das Polizeirevier Weinheim setzt die Ermittlungen fort und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr bis Montag, 11 Uhr gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Beamten zu wenden.

