Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Gerberstraße, 3.3.2020, 12.00 Uhr Diebstahl aus Handtasche

Landau (ots)

Ein Geldbeuteldiebstahl ereignete sich am 3.3.20, gegen 12.00 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Gerberstraße in Landau. Eine bislang unbekannte Täterin entwendete aus der Handtasche der Geschädigten den Geldbeutel mit Bargeld und EC-Karte. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl, als sie die EC-Karte kurze Zeit später nutzen wollte. Zwischenzeitlich hatte die unbekannte Täterin erfolglos versucht, an einem Geldautomaten mit der EC-Karte Geld abzuheben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell