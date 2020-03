Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, 4.3.20, 02.35 Uhr Freundlicher Lebensmittelverwerter

Landau (ots)

Durch einen Anrufer wurde die Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Maximilianstraße in Landau auf einen Mann aufmerksam gemacht, der sich an Mülltonnen "zu schaffen machte". Eine Streife konnte einen jungen Mann antreffen, der die Mülltonnen nach noch genießbaren Lebensmittel durchsuchte. Er lud die eingesetzten Beamten ein, ein "noch verzehrbares Würstchen mit Senfanhaftung" gemeinsam zu verzehren. Dem Einsatzbericht zufolge wurde die freundliche Einladung mit Hinweis auf die Fastenzeit abgelehnt. Der junge Mann wurde aufgefordert sich ruhig zu verhalten und keinen Müll auf der Straße zu verteilen.

