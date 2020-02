Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus (vermutlich) unverschlossenem Kfz

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 18.02.2020, 15:15 Uhr bis 19.02.20220, 09:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Kofferraum eines wahrscheinlich unverschlossenen weißen 3er BMW ein Notebook der Marke Lenovo. Als mögliche Tatorte kommen der Parkplatz des Kindergartens "Weizenkorn" in der John-F.-Kennedy-Straße und die Hofeinfahrt eines Anwesens in der Nardini-Straße in Betracht. Der Schaden beträgt ca. 1.000 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

