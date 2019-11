FW-DT: Feuer in Wäscherei

Feuerwehr Detmold

Am späten Montagabend um 22:54 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand an der Elisabethstraße gerufen. Passanten waren auf Feuerschein und Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus bislang unklarer Ursache zu einem Feuer in den Räumlichkeiten einer Wäscherei gekommen war. Im betroffenen Mehrparteienhaus waren zwar keine Bewohner gemeldet, trotzdem wurden parallel zur Brandbekämpfung sämtliche Räume des Objektes durchsucht. In den leerstehenden Wohnungen konnten jedoch keine Personen aufgefunden werden. Innerhalb des Gebäudes wurden insgesamt fünf Atemschutztrupps eingesetzt. Vor Ort waren rund 45 Einsatzkräfte aus den Einheiten Hauptamtlich, Hiddesen und Mitte sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Um die Einsatzbereitschaft für etwaige Paralleleinsätze sicherzustellen, wurde die Löschgruppe Brokhausen zur Feuerwache am Gelskamp gerufen. Der zuständige Energieversorger stellte die Abschaltung von Strom-, Wasser- und Gasanschluss sicher.

Das Objekt wurde im Anschluss an umfangreiche Belüftungsmaßnahmen an die Polizei übergeben. Nach etwa zwei Stunden konnten alle eingesetzten Feuerwehrkräfte zurück in ihre Standorte fahren.

