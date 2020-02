Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 19.02.2020 zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs einen vorwärts in Queraufstellung eingeparkten schwarzen Fiat Bravo, der auf der Parkfläche gegenüber dem ehemaligen Evangelischen Krankenhaus stand. Der unbekannte Verursacher dürfte den Schaden beim Einparkversuch verursacht haben. Danach ist er geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 EUR zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

