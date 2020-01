Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Shisha-Bar

Pirmasens (ots)

Am Sonntag wurde zwischen 04:30 Uhr und 19:20 Uhr in eine Shisha-Bar in der Hauptstraße eingebrochen. Ein rückwärtiges Fenster wurde von unbekannten Tätern aufgehebelt. Im dortigen Automatenraum wurde einer von den beiden Geldspielautomaten aufgebrochen. Ein Betrag in niedriger vierstelliger Höhe soll daraus entwendet worden sein. Der Schaden am Automaten selbst wird auf 3400 Euro geschätzt. Auch die Kasse im Gastbereich der Bar wurde aufgebrochen. Bargeld im dreistelligen Bereich wurde hier entnommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

