POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 19.01.2020

Schwarmstedt Bargeld und Unterhaltungselektronik entwendet

In der Nacht von Freitag, 17.01.2020, auf Samstag, 18.01.2020, dringen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße ein und entwenden Unterhaltungselektronik und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach erster Einschätzung auf über 3000,- EUR. Die Polizei Schwarmstedt erbittet Hinweise unter 05071-800350

Walsrode

Fahrzeug mit unterschiedlichen Kennzeichen versehen

Am späten Samstagvormittag wird die Walsroder Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen auf einen älteren VW Bus aufmerksam gemacht, der von einem Tankstellengelände in Benefeld mit zwei unterschiedlichen Kennzeichen am Fahrzeug losgefahren sei. Sowohl das Fahrzeug, als auch der Fahrzeugführer werden kurze Zeit später von einer Walsroder Streifenwagenbesatzung auf einem Grundstück in Hünzingen festgestellt. Hierbei können die Beamten feststellen, dass das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert gewesen ist. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftsteuergesetz ermittelt.

Gemarkung Bad Fallingbostel BAB 7

In den Abendstunden des Samstags gerät die Fahrzeugführerin eines Pkw auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidiert mit der Schutzplanke und kommt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Diese verlässt anschließend den Pkw, während eine weitere Fahrzeugführerin mit dem nun liegen gebliebenen Pkw kollidiert und dabei auch leicht gegen die auf der Fahrbahn befindliche Person stößt. Diese Person wird durch den Fahrzeuganprall leicht verletzt. Zwei weitere Pkw kollidieren im Bereich der Unfallstelle mit der Betongleitschutzwand oder den verunfallten Fahrzeugen. Drei weitere Pkw überfahren Trümmerteile und werden beschädigt. Eine Unfallbeteiligte entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und kann später im Krankenhaus angetroffen werden.

Gemarkung Walsrode BAB 7

Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, befährt ein Verkehrsteilnehmer den rechten Fahrstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der AS Westenholz. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer nähert sich mit etwas höherer Geschwindigkeit, erkennt die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Pkw zu spät und prallt trotz Gefahrenbremsung gegen den Pkw. Dieser gerät ins Schleudern und prallt gegen die Schutzplanke. Der vorausfahrende Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

