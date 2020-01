Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Raub auf Tankstelle; Steinbeck: Geräte bei Einbruch entwendet; Soltau: Teilediebe machen Beute; Bassel: 1,3 Promille; Walsrode: Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.01.2020 Nr. 1

15.01 / Raub auf Tankstelle

Neuenkirchen: Am frühen Mittwochabend, um 18.22 Uhr betrat ein unbekannter, mit einem Bandana maskierter Täter das Tankstellengebäude an der Bahnhofstraße in Neuenkirchen und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Nachdem die 47jährige Mitarbeiterin Geld aushändigte, flüchtete der Täter zu Fuß über unbefestigte Wege in nördliche Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Täterbeschreibung: männlich, wirkte jung, möglicherweise 16 - 18 Jahre alt, schlank, etwa 180 bis 190 cm groß, hatte große Augen, sprach mit osteuropäischem Akzent, trug schwarzes Bandana mit weißem Aufdruck, schwarzen Pullover, schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck und schwarze Handschuhe. Hinweise zu Täter oder Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

13.01 / Geräte bei Einbruch entwendet

Steinbeck: Unbekannte drangen von Sonntag auf Montag in ein Haus Am Scharrlberg ein und entwendeten neben Bargeld auch einen Fernseher, einen Equalizer sowie einen Tablet-PC. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt.

15.01 / Teilediebe machen Beute

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch machten sich Autoteilediebe an zwei Fahrzeugen der Marke BMW zu schaffen, die am Grenzwall und an der Ringstraße abgestellt waren. Die Täter entwendeten Teile im Gesamtwert von rund 20.000 Euro, darunter Scheinwerfer, Außenspiegel, eine Navigationskonsole, ein Kühlergrill und ein Tacho. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191/93800 entgegen.

15.01 / 1,3 Promille

Bassel: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag im Soltauer Ortsteil Bassel einen Pkw-Fahrer aus Soltau. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,3 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren ein.

15.01 / Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen

Walsrode: Am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr übersah ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der L 190 auf den Zubringer zur A 7 (Walsrode-Süd) einen Fahrradfahrer, der geradeaus auf dem parallel laufenden Radweg in gleicher Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 38jährige Fahrradfahrer schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell