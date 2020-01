Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Niederhaverbeck: Einbruch in Bürogebäude; Schwarmstedt: Einbruch in Werkstatt; Schneverdingen: Windschutzscheibe beschädigt; Soltau: Unter Drogen, ohne Führerschein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.01.2020 Nr. 1

14.01 / Einbruch in Bürogebäude

Niederhaverbeck: In der Nacht zu Dienstag hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Bürogebäude in Niederhaverbeck auf, gelangten hinein und durchwühlten einen Raum, in dem sie außerdem auch Schränke und Schubladen aufbrachen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

13.01 / Einbruch in Werkstatt

Schwarmstedt: In der Zeit zwischen Donnerstag, 09.01. und Montag, 13.01.2020 gelangten Einbrecher über ein Oberlicht in eine Werkstatt an der Marktstraße, entwendeten allerdings auf den ersten Blick nichts. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

14.01 / Windschutzscheibe beschädigt

Schneverdingen: Vermutlich mit einem Stein wurde die Windschutzscheibe eines Autos eingeworfen, das an der Straße Schaftrift in Schneverdingen abgestellt war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen vergangenen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr. Der Schaden beträgt rund 750 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

15.01 / Unter Drogen, ohne Führerschein

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Bahnhofstraße den Fahrer eines Pkw. Der 36-Jährige räumte den Konsum von berauschenden Mitteln ein. Ein Drogentest reagierte positiv. Außerdem legte er einen komplett gefälschten Führerschein vor. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

