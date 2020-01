Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschendieb erfolgreich; Buchholz/A.: Versuchter Einbruch - Tatverdächtige gestellt; Oberhaverbeck: Rucksack aus Pkw entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.01.2020 Nr. 2

11.01 / Taschendieb erfolgreich

Schwarmstedt: Ein Taschendieb war am Samstagvormittag in Schwarmstedt aktiv. Sowohl in einem Discounter an der Straße Mönkeberg als auch in einem an der Celler Straße entwendete der Täter jeweils ein Portmonee. In einem Fall bediente er sich dabei aus einer Handtasche, die im Einkaufswagen lag und in dem anderen Fall zog er es aus einer Jackentasche. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Täterbeschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, 185 bis 195 cm groß, schwarzes Haar, Drei-Tage-Bart, südosteuropäische Erscheinung, war gänzlich dunkel gekleidet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

11.01 / Versuchter Einbruch - Tatverdächtige gestellt

Buchholz/A.: Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmorgen, gegen 06.40 Uhr einen mit drei Personen besetzten Transporter, dessen Insassen im Verdacht standen, zuvor einen versuchten Einbruch in ein Geschäftshaus an der Straße "An der Autobahn" in Buchholz begangen zu haben. Durch die auslösende Alarmanlage wurde das Trio verscheucht. Das Fahrzeug konnte auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Langehagen-Kaltenweide angehalten werden. Ein Zeuge hatte das Fahrzeug verfolgt und die Beamten auf die Spur gebracht. Im Fahrzeug konnten diverse Gebrauchtwagenteile, wie zum Beispiel Scheinwerfer, Schürzen und Verkleidungen festgestellt werden. Ob es sich dabei um Diebesgut aus anderen Taten handelt, wird aktuell überprüft. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen aus Osteuropa wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

12.01 / Rucksack aus Pkw entwendet

Oberhaverbeck: Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.15 und 16.00 Uhr warfen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw mit einem Stein ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack samt Geldbeutel. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz an der L 211 in Oberhaverbeck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

