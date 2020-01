Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Niederhaverbeck - Brand eines Wohnwagen-Anhängers Munster - Auffahrunfall Walsrode - Betrunken unterwegs Buchholz Aller - Nach Einbruch auf der Flucht gestellt

PI Heidekreis

Niederhaverbeck - Brand eines Wohnwagen-Anhängers

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr kam es im Bispinger Ortsteil Niederhaverbeck zum Brand eines Wohnwagen-Anhängers. Dieser befand sich auf einem bewohnten Gehöft. Beim Eintreffen der Feuerwehren Behringen, Bispingen und Volkwardingen stand der Anhänger bereits im Vollbrand und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf ca. 8000 Euro.

Munster - Auffahrunfall

Am Samstag, dem 11.01.2020, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Auffahrunfall in der Soltauer Straße im Bereich eines Bahnüberganges. Beteiligt waren drei PKW. Die Führerin des letzten Fahrzeuges (58-jährige Munsteranerin) übersah das vor ihr, verkehrsbedingt haltende Fahrzeug. Sie fuhr auf das Heck des Fahrzeuges auf und schob dieses auf ein weiteres Fahrzeug. Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Personen verletzt und dem Heidekreisklinikum zugeführt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der 58-jährigen Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 2,72 Promille festgestellt. Eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis wurde durchgeführt.

Bad Fallingbostel - Diebesgut bei erneutem versuchten Diebstahl aufgefunden

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Angestellter eines Geschäfts in Bad Fallingbostel in der Vogteistraße, dass ein Kunde sich eine E-Zigarette mit Zubehör in die Tasche steckte, während ein anderer Kunde versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Der Angestellte konnte den Diebstahl verhindern und die Person festhalten. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 29-jährige georgische Staatsangehörige weitere Gegenstände bei sich trug, die einem Diebstahl zugeordnet werden konnten, welcher zuvor durch dieselben Personen in Walsrode in einem Geschäft in der Langen Straße begangen wurde. Auch hier waren die Täter zu zweit aufgetreten, konnten jedoch flüchten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Walsrode - Betrunken unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen 52-jährigen lettischen Staatsangehörigen in seinem Pkw. Da der Fahrzeugführer nach Alkohol roch wurde vor Ort ein Test durchgeführt, der einen Wert von 1,66 Promille ergab. Der Wagen musste vor Ort stehenbleiben. Dem Letten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz Aller - Nach Einbruch auf der Flucht gestellt

Am Samstagmorgen versuchten drei Täter (polnische Staatsangehörige, 32, 28 und 24 Jahre alt) in die Lagerhalle einer Firma für gebrauchte Pkw-Teile einzubrechen, wurden jedoch durch eine Alarmanlage gestört. Die Täter ergriffen mit einem Pkw die Flucht und wurden durch einen aufmerksamen Zeugen verfolgt, sodass die drei Täter während der Flucht durch die Polizei aus Mellendorf festgenommen werden konnten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

