Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Langelsheim vom 12.08.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Bäckerei Langelsheim. Am Montagmorgen, 12.08.2019, stellte die Mitarbeiterin einer örtlichen Bäckerei die Sachbeschädigung an mehreren Sitzunterlagen sowie Tischen des Außenbereichs fest. Der/ die bislang unbekannten Täter entnahmen die Sitzkissen aus einer Lagerbox, beschmierten diese sowie zwei Tische mit Exkrementen und legten sie anschließend vor der Filiale ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 in Verbindung zu setzen. i.A. Lüer, Polizeioberkommissarin

