Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 12.08.2019.

Goslar (ots)

Schlösser verklebt.

Goslar. Am Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr, verklebten bislang unbekannte Täter das Schloss der Eingangstür einer Wohnung sowie das Schloss des zur Wohnung gehörenden Briefkastens in einem Mehrparteienwohnhaus am Trebnitzer Platz, so dass sich diese mit den entsprechenden Schlüsseln nicht mehr öffnen ließen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Beschädigungen am Jugendzentrum.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Freitagvormittag, 10.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter u.a. mehrere vor dem Jugendzentrum in der Bahnhofstraße aufgestellte Blumenkübel und rissen darüber hinaus zwei Blumenampeln von der Wand. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

