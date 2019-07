Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brandstiftung in Sande - Sachbeschädigung durch Feuer an einem Kraftfahrzeug und Sachbeschädigung an zwei Fahrrädern

Wilhelmshaven (ots)

sande. In der Nacht zum Montag, 22.07.2019, wurde durch einen Zeugen ein Feuerschein an einem Anhänger bemerkt, der samt Zugmaschine in der Weserstraße abgestellt war. Er setzte sofort einen Notruf ab und versuchte das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Durch die kurz darauf erscheinenden Beamten konnte unter zu Hilfenahme eines Feuerlöschers Schlimmeres verhindert und das Feuer komplett gelöscht werden.

Bei der Inaugenscheinnahme stellten die Beamten fest, dass angezündete Grillanzünder auf der Zwillingsbereifung abgelegt wurde.

Außerdem beschädigten Unbekannte am Sonntagnachmittag mindestens zwei Fahrräder beim Freibad in Jever. Unter anderem wurden Ventile entfernt, ein Klingeldeckel und ein Schaltwerk einer Nabenschaltung wurden beschädigt.

Zu den vorgenannten Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

