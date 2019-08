POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 12.08.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss / Stadt Seesen

Nachdem ein 20jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag erheblich Alkohol konsumierte, führte er am Sonntagmorgen, zwischen 06:00-07:00 Uhr, zunächst ein Kleinkraftrad und anschließend einen Pkw im Stadtgebiet Seesen. Hierbei verursachte der Mann mit dem Pkw im Bereich Wilhelm-Busch-Ring einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen konnten die Vorgänge beobachten, die Ermittlungen durch die Polizei Seesen wurden aufgenommen.

Motorradunfall mit leicht verletzter Person / Lutter am Barenberge - Wallmoden

Im Einmündungsbereich der B 248 Lindenstrasse / Alt Wallmoden kam ein Motorradfahrer alleinbeteiligt aus Unachtsamkeit zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Freilaufende Schafe / Stadt Seesen

Aufmerksame Passanten meldeten am Sonntag, gegen 08:30 Uhr, freilaufende Schade im Bereich der Parkanlage Granestrasse. Der Eigentümer hatte in der Zwischenzeit das Ausbüchsen der Tiere bemerkt und noch vor Eintreffen der Polizei bereits wieder eingefangen.

