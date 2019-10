Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mobilfunkgeschäft an der Ludgeristraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstagmorgen (3.10., 3.40 Uhr) in ein Mobilfunkgeschäft an der Ludgeristraße sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür aus Glas und stiegen in den Verkaufsraum ein. Hier schnappten sich die Diebe mehrere elektronische Geräte aus der Auslage und verschwanden unerkannt. Welche Geräte genau entwendet wurden ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell