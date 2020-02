Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall Sachschaden

Kirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Kirchen entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Eine 42-Jährige befuhr mit einem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Herkersdorf kommend in Richtung Ortsmitte. Vor der 42-Jährigen sei ein weiterer Pkw gefahren. Die 42-Jährige fuhr trotz Gegenverkehr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei. Die 22-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw musste nach rechts auf den Gehweg ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der sich begegnenden Pkw und es entstand Sachschaden.

