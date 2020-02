Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, L 278, Giebelhardt (ots)

Am Di., 18.02.2020, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda Rapid die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Morsbach. Ca. 700m vor der Ortslage Giebelhardt kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Der 61-Jährige konnte im letzten Moment ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten und der entgegenkommende PKW streifte das Fahrzeug des 61-Jährigen nahezu auf der gesamten linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Wissen fort ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelgrauen Seat. Dieser dürfte an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein, auf jeden Fall wurde dort der Außenspiegel zerstört. Am Skoda des 61-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2500,-EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

