Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall Sachschaden

Niederfischbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Niederfischbach entstand ca. 2.500 Euro Sachschaden. Ein Unfallbeteiligter stand leicht unter Alkoholeinfluss. Eine 60-Jährige befuhr mit einem Pkw die Fillbachstraße, um nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Beim Einbiegen missachtete die 60-Jährige die Vorfahrt eines 58-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Kirchen kommend befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden. Bei dem Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-Jährige Kradfahrer leicht unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell