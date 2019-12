Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Dormagen-Nievenheim (ots)

In der Nacht zu Heiligabend (24.12.), gegen 03:15 Uhr, gerieten zwei Gruppen junger Männer an einer Tankstelle in Nievenheim in einen verbalen Streit. Als ein 21-jähriger Nievenheimer sich auf seinem Fahrrad der Situation zu entziehen versuchte, folgte ihm nach eigenen Angaben ein weißer BMW. Das Fahrzeug touchierte den späteren Anzeigenerstatter nahe der Straße "Am Wittgeshof". Der Nievenheimer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ anschließend die Örtlichkeit in Richtung Neusser Straße. Nach ihm fahndet nun die Polizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

