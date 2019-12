Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto erfasst Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Flucht, der sich bereits am vergangenen Freitag (20.12.) ereignet hat, aber später angezeigt wurde, beschäftigt das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss. Am besagten Tag, gegen 17:45 Uhr, war eine Radfahrerin, nach eigenen Angaben, auf der Saarstraße in Richtung Jülicher Landstraße unterwegs. Plötzlich sei ein PKW mit quietschenden Reifen vom Tankstellengelände auf die Straße gefahren und habe die 58-Jährige erfasst. Sie kam dabei zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

