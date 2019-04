Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern (26. April) gegen 15:40 Uhr ereignete. Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße fuhr ein 42-jähriger Baggerfahrer beim Verlassen des Baustellenbereichs in einen vorbeifahrenden Bus der DVG. Durch den Zusammenstoß verletzten sich drei Fahrgäste, sodass sie vor Ort durch einen Krankenwagen versorgt werden mussten, bzw. sich selbständig in ärztliche Behandlung begaben. Die Polizei sperrte, für die Dauer der Unfallaufnahme, die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz.

