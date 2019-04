Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (24. April) stießen zwei Radfahrer um 14:25 Uhr auf der Marientorstraße in Höhe der Beekstraße zusammen. Hierbei stürzte eine Frau (60) und verletzte sich am Arm. Nachdem der beteiligte Radfahrer der Duisburgerin aufgeholfen hatte, fuhr er weiter. Die 60-Jährige suchte selbständig einen Arzt auf. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und eine schlanke Statur. Zum Unfallzeitpunkt fuhr er ein silbernes Fahrrad. Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

