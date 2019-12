Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Neuss-Speck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (22.12.) in Neuss erlitten drei Personen Verletzungen. Gegen 19:30 Uhr hatte ein 54-jähriger Neusser beabsichtigt, mit seinem Audi von der Bundesstraße (B) 477 nach links auf die Landstraße 142 in Richtung Grevenbroich-Neukirchen abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 22-jährigen Dormagenerin, die mit ihrem VW auf der B 477 in Richtung Rommerskirchen unterwegs gewesen war. Rettungskräfte brachten zwei Insassen aus dem VW, sowie den Audi-Fahrer in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab und ein Spezialfahrzeug säuberte die Straße. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

