Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW-Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

Schwer verletzt wurde ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (09.10.). Der Mann war gegen 23:45 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der Gladbacher Straße, in Neuss, unterwegs gewesen. Plötzlich kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, beschädigte dabei mehrere geparkte Autos schwer und prallte anschließend gegen Hauswände. Rettungskräfte brachten den verletzten Trucker in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war LKW-Fahrer stark alkoholisiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

