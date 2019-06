Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2019 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unsinnige Zerstörungswut

Mit einer unverständlichen Zerstörungswut waren in den vergangenen Wochen Unbekannte im Heilbronner Stadtwald zugange. Ein ehrenamtlicher Helfer der Stadt stellte am Dienstag fest, dass an den Grillstellen im Wald an sechs Bänken die Rückenlehnen und an zwei Bänken die Sitzflächen abgerissen wurden. Eine Bank wurde mitsamt Betonfundament aus dem Boden gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es keine, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die an den Grillstellen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eventuell fielen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn. Telefon 07131 104-2500.

