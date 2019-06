Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Topf vergessen

19 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Montagnachmittag in Bad Mergentheim wegen eines vergessenen Topfs auf dem Herd aus. Eine Frau hatte einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt und war danach zu einer Nachbarin gegangen. Nachdem das Wasser im Topf verdunstet war, fing dieser an rauchen. Nachdem die Feuerwehr benachrichtigt wurde und in der Agnes-Schreiber-Straße angekommen war, bemerkte auch die Verursacherin des Qualmes, dass aus ihrer Wohnung Rauch drang. Die Frau öffnete die Tür und die Feuerwehr konnte den Topf vom Herd nehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Sachschaden entstand keiner, die Wohnung musste lediglich gelüftet werden.

Weikersheim: Mann in psychischer Ausnahmesituation

Zu einem größeren Einsatz kam es Montagnacht in der Weikersheimer Karl-Ludwig-Straße. Der Polizei wurde, gegen 23.15 Uhr, eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand gemeldet, die sich auf dem Dach eines Gartenhäuschens aufhalten soll. Aufgrund gegebener Umstände und des Verhaltens des Mannes wurden sowohl weitere Polizeikräfte als auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hinzugezogen. Gegen 3 Uhr gelang es, den Mann in Obhut zu nehmen und aufgrund seines Zustandes ins Krankenhaus zu bringen.

Igersheim: Zwei Unfälle an einem Tag

Zwei Unfälle in der Igersheimer Erlenbachstraße verursachte ein Mann am Montag mit seinem PKW. Gegen 11 Uhr, blieb der zunächst Unbekannte mit seinem Auto laut Zeugenaussagen an einem geparkten Auto hängen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Nur zehn Minuten später fuhr der Mann mit seinem Auto gegen ein Rolltor. Nachdem er von Passanten darauf angesprochen wurde, erwiderte er nur, dass nichts passiert sei, und fuhr davon. Da beide Unfälle von Zeugen beobachtet wurden, konnte der 90-jährige Unfallverursacher recht schnell ausfindig gemacht und angetroffen werden.

Wertheim: Straßenlaterne umgenietet

Gegen eine Straßenlaterne im Dertinger Weg in Wertheim fuhr am Dienstag gegen 3 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto. Dieses prallte offensichtlich mit einer solchen Wucht gegen die Laterne, dass sie fast waagrecht auf dem Boden lag. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Parkendes Auto beschädigt

Einen in der Wertheimer Aalbacherstraße geparkten Toyota Yaris streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Montagmorgen. Gegen 9 Uhr hörte der Besitzer des Yaris einen lauten Knall und ging zu seinem Auto. Anstatt jedoch den Verursacher zu erwischen, stellte er nur den Sachschaden an seinem Auto fest. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: 1.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter mit seinem PKW einen geparkten Toyota Yaris und flüchtete. Der PKW war am Montag zwischen, 9.10 Uhr, und, 9.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt. Der Sachschaden am Yaris wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, möchten sich an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell