Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Wer macht denn sowas?

Ein brennender PKW in der Bad Rappenauer Linsenbergstraße wurde in der Nacht zum Dienstag, kurz vor Mitternacht, gemeldet. Die angerückte Feuerwehr musste nicht mehr löschen, da lediglich mehrere Papiertaschentücher auf dem Auto angezündet wurden. Auch in einer Mülltonne in der Nähe waren mehrere solcher Tücher angesteckt worden. Die Polizei fand dann auch noch auf einem zweiten geparkten Wagen angezündete Papiertücher. Ob an den Autos Sachschaden entstand, war in der Nacht noch unklar. Wer die Tücher in Brand steckte, ist nicht bekannt.

Heilbronn: Ingewahrsamnahme nach Schlägerei

Warum es in der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, in der Dammstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam, ist unklar. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in die Schaeuffelenstraße. Dort musste ein sich besonders wütend aufführender 37-Jähriger von einem Zeugen festgehalten werden, damit er nicht auf seine drei Widersacher losgehen konnte. Auch als mehrere Streifen der alarmierten Polizei eintrafen, beruhigte sich der Mann nicht, weshalb ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Da er keine Ruhe gab, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Die Beleidigungen, die er in Richtung der Einsatzkräfte schrie, sind nicht druckreif. Als ihm auf dem Polizeirevier vor dem Verbringen in eine Zelle die Handschließen abgemacht wurden, dankte er auf seine Art. Er ballte die Fäuste und ging auf die Polizeibeamten los. Er geriet allerdings, aus seiner Sicht, an die Falschen und musste dann doch seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Einen Atemalkoholtest machte er vorher noch mit. Dieser ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Der 37-Jährige ist ein alter Bekannter der Polizei und fällt seit über 20 Jahren immer wieder wegen Eigentumsdelikten, Gewalttaten und Drogen auf. Einer seiner Widersacher musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Heilbronn: Einbrecher in Lagerhalle

Drei VW-Touareg-Kompletträder und sechs Sommerreifen der Marke Hankook stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Lagerhalle in der Heilbronner Austraße. Die Einbrecher hebelten mehrere Vorhängeschlösser auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Um ihre Beute aus der Halle schaffen zu können brachen sie eine Tür zur Verladerampe von innen auf. Warum sie das Inventar im Gebäude verwüsteten und sogar ein Beil in eine Türzarge schlugen, bleibt wohl das Geheimnis der Täter. Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in der Austraße, zwischen den Einmündungen Hans-Rießer-Straße und Brüggemannstraße verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben, möchten ihre Wahrnehmungen dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, mitteilen.

Bad Friedrichshall: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte musste der Rettungsdienst nach einem Unfall am Montagmittag bei Bad Friedrichshall in eine Klinik bringen. Eine 80-Jährige fuhr mit ihrem Audi von Heuchlingen in Richtung Obergriesheim und wollte nach links in Richtung Duttenberg abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den PKW einer entgegen kommenden 64-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden Autos erlitten die Fahrerinnen leichte Verletzungen. Im Einsatz waren außer dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Friedrichshall und eine Spezialfirma, da die Fahrbahn gereinigt werden musste.

A 81/Wunnenstein: Alkoholsonderkontrollen bei LKW-Fahrern

86 LKW-Fahrer aus zwölf Nationen wurden im Rahmen einer Alkoholsonderkontrolle am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Rasthofes Wunnenstein kontrolliert. In der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 8.15 Uhr sollte festgestellt werden, ob der Alkoholgehalt im Blut der Trucker, die ihre wöchentlichen Ruhezeiten auf dem Rasthof verbrachten, auf Normallevel, also auf Null, steht. Die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Weinsberg waren insgesamt zufrieden. Lediglich bei einem der Lasterlenker zeigte das Atemalkoholtestgerät über 0,8 Promille an. Bei allen anderen kam der Wert 0,00 Promille heraus. Ein ähnlich gutes Ergebnis konnten Verkehrspolizisten aus Mosbach melden, die zeitgleich eine solche Kontrolle im Mosbacher Industriegebiet Buchäckerring durchführten. Hier hatte ein Trucker 0,2 Promille, alle anderen lagen ebenfalls bei Null.

