POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2019 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich

Unwetter glimpflich verlaufen

Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden während des Unwetters ziwschen 16 und 17 Uhr am Montag 17 Geschehnisse gemeldet. 13 davon fielen auf den Land- und Stadtkreis Heilbronn, in den Kreisen Main-Tauber und Hohenlohe wurde jeweils ein Vorkommnis gemeldet, im Neckar-Odenwald-Kreis waren es zwei. Stärker betroffen war die A 6 im Bereich Bad Rappenau. Dort musste in Fahrtrichtung Mannheim wegen einer Überschwemmung für kurze Zeit der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Ansonsten fielen in Orten oder auf dem Land Bauzäune und einige Bäume über Straßen oder wurden Äste auf Fahrbahnen geweht. In Buchen gab es wegen eines Blitzeinschlag einen Stromausfall. Zwei zum Glück harmlose Unfälle wurden gemeldet. Einmal prallte eine Autotür, die geöffnet und von einer Sturmboe weggerissen wurde, gegen ein anderes Auto und in einem Fall wurde ein Verkehrszeichen auf ein geparktes Fahrzeug geweht. Verletzte gab es bislang nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse (17 Uhr) keine.

