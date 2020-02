Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Niederbreitbach (ots)

Am Montag wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Radarkontrolle in der Puderbacher Straße in Urbach durchgeführt. Bei einer Durchlaufzahl von 1031 Fahrzeugen sind 24 Fahrzeugführer(innen) im Verwarnungsgeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des "Tagesschnellsten" betrug 72 km/h. Bei einer Laser- und allgemeinen Verkehrskontrolle in Niederbreitbach ahndeten die Polizeibeamten am Montagnachmittag 3 Gurtverstöße und 3 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich.

