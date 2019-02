Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminelle erbeuten zwei Euro - Opfer muss Schläge einstecken - Polizei fahndet mit Fotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45138 E-Huttrop: Die Essener Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Kriminellen, die im Januar in Huttrop Kleingeld erbeuteten. Nach der Tat musste das Opfer noch Schläge einstecken. Am Montag, 14. Januar, gegen 14:30 Uhr, war ein 15-Jähriger mit dem Linienbus 160 auf der Ruhrallee unterwegs. An der Haltestelle "Huttropstraße" stieg der Teenager aus. An der Kreuzung Ruhrallee/Huttropstraße sprachen ihn zwei Jugendliche im Alter von zirka 15 bis 17 Jahren an. Möglich, dass das Duo mit ihm zuvor im Bus war. Angeblich wollten sie Kleingeld gewechselt bekommen. Als der Angesprochene das Münzfach seiner Geldbörse öffnete, griff einer der Unbekannten nach dem Bargeld. Bis zum Camillo-Sitte-Platz gab es ein heftiges Wortgefecht. Der Haupttäter schlug mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Beklauten. Danach flüchtete er mit zwei Euro Bargeld und seinem vermeintlichen Komplizen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Geschlagene erlitt leichte Verletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatbeute fanden Polizisten unweit vom Tatort im Laub auf einem Gehweg. Eine Überwachungskamera im Linienbus nahm die Tatverdächtigen auf.

Beide haben ein osteuropäisches oder südländisches Aussehen. Der Haupttäter trug ein blaues Basecap der Marke Marc O'Polo. Er sprach mit Akzent. Der Zweite ist zirka 1,6 Meter groß und hat ein großes Muttermal auf der Wange.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell