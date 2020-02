Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Herdorf entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 61-Jährige beabsichtigte mit einem Pkw von der Straße Alte Hütte nach links in die Schneiderstraße einzubiegen. Durch die Baustellenampel in der Schneiderstraße musste die 61-Jährige zunächst anhalten. Eine 59-Jährige fuhr links an dem haltenden Pkw vorbei um nach rechts in die Schneiderstraße einzubiegen. Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision beider Pkw. Die 59-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Betzdorf. Anhand des von der Geschädigten abgelesenen Kennzeichens konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

