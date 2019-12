Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Otto-Haarmann-Straße einen geparkten silberfarbenen Toyota Auris an. Dabei entstand 1000 Euro Sachschaden am Toyota. Der Verursacher flüchtete.

Datteln

In der Zeit von letzten Donnerstagnachmittag (12.12.) bis Montagmorgen (16.12.) fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf einem Parkplatz an der Straße Neuer Weg geparkten weißen VW Transporter an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1000 Euro.

Montag, in der Zeit von 6 bis 14.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Getrudenstraße geparkten schwarzen KIA an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.500 Euro.

Herten

Montag, in der Zeit von 10.30 bis 10.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Discounters an der Scherlebecker Straße einen geparkten blauen Opel Corsa an und flüchtete. Am Opel entstand 4000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Auf der Straße In den Wienäckern fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr, einen in einer Parbox geparkten schwarzen Opel Mokka an und flüchtete. Am Opel entstand 1000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Auf einem Parkplatz an der Bügelstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr, einen geparkten Opel Astra an. Dabei entstand 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Gladbeck

In der Zeit von Montag, 18.50 Uhr bis Dienstag, 7.10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Breukerstraße einen schwarzen VW Golf an. Dabei wurde die rechte Seite des Golf im Heckbereich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Marl, Haltern am See, Bottrop und Gladbeck) und Herten (für die Städte Datteln und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

