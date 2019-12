Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Autos stoßen auf der B 58 zusammen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10 Uhr, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Waltrop auf der Weseler Straße und wollte weiter geradeaus in Richtung Wesel fahren. Als eine ihr entgegenkommende 28-jährige Autofahrerin aus Dorsten von der B 58 nach links auf die Auffahrt zur A 43 in Richtung Recklinghausen auffahren wollte, stießen beide Autos zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 47-Jährige so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

